Picchiava i genitori per obbligarli a pagargli la droga, una 19enne in carcere (Di martedì 9 febbraio 2021) A soli 19 anni era diventata il terrore dei famigliari e, in un anno, durante un'escalation di violenze ì arrivata a picchiare i genitori pur di ottenere i soldi per la droga. La ragazza, infatti, fin ... Leggi su riminitoday (Di martedì 9 febbraio 2021) A soli 19 anni era diventata il terrore dei famigliari e, in un anno, durante un'escalation di violenze ì arrivata a picchiare ipur di ottenere i soldi per la. La ragazza, infatti, fin ...

bi_idda : @AnnaMariaMarro6 mamma, ha avuto un tumore a 11 anni, ha denunciato tutti i due genitori in mezzo a un incubo di di… - nmirotti : @MariM64768014 Mi domando: ma i genitori, il fratello cui pare la ragazza fosse molto legata, gli amici, gli insegn… - martaxxofficial : RT @ontherisingmoon: 33. Tema in classe sulla famiglia alle medie: Tommaso descrive la storia di una madre alcolizzata che picchiava i ba… - solops : Picchiava i genitori per farsi dare i soldi per comprarsi la droga, arrestato a Chivasso - quotidianopiem : Picchiava i genitori per farsi dare i soldi per comprarsi la droga, arrestato a Chivasso -