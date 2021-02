Piattaforma Rousseau, quanti sono gli iscritti M5s e gli aventi diritto al voto. E perché non vanno considerati gli utenti “inattivi” (Di martedì 9 febbraio 2021) Gli iscritti del Movimento 5 stelle chiamati a decidere sull’appoggio o meno del governo Draghi sono 119mila e 671. Stando ai dati ufficiali forniti dalla Piattaforma Rousseau, la Piattaforma per la partecipazione online del M5s, gli iscritti totali al 9 febbraio sono 188mila e 431 . Di questi però, circa 70mila sono iscritti ma non possono votare: comprendono “diverse casistiche”, si limitano a dire dall’associazione Rousseau, ma probabilmente si tratta perlopiù di utenti inattivi. L’iscrizione è infatti annuale e il rinnovo è automatico se si accede al sistema almeno una volta entro 15 mesi. Questo permette di avere le cosiddette liste elettorali aggiornate con gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Glidel Movimento 5 stelle chiamati a decidere sull’appoggio o meno del governo Draghi119mila e 671. Stando ai dati ufficiali forniti dalla, laper la partecipazione online del M5s, glitotali al 9 febbraio188mila e 431 . Di questi però, circa 70milama non posvotare: comprendono “diverse casistiche”, si limitano a dire dall’associazione, ma probabilmente si tratta perlopiù di. L’iscrizione è infatti annuale e il rinnovo è automatico se si accede al sistema almeno una volta entro 15 mesi. Questo permette di avere le cosiddette liste elettorali aggiornate con gli ...

