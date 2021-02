Petecof firma con Campos Racing | ecco la carriera del pilota

(Di martedì 9 febbraio 2021) Nella giornata di ieri è stato annunciato il passaggio di Gianlucaalla scuderiadi Formula 2. Il 18enne brasiliano effettua così un salto di due gradi nel percorso di crescita canonico del motorsport, lasciando il Formula Regional European Championship e spostandosi nella serie propedeutica alla Formula 1 senza previa fermata in F3. Andiamo però a vedere più da vicino il profilo del giovanesudamericano., addio scontato dalla Ferrari Academy Durante la passata stagione in Formula Regional, Gianlucaè riuscito a concludere il campionato al primo posto davanti ad Arthur Leclerc, fratello del Charles di F1. Entrambi facevano parte del team Prema, cosi come Oliver Rasmussen e Jamie Chadwick. ...

Il pilota brasiliano, campione della Formula Regional European Series, approda in FIA F2 dopo 3 anni di monoposto saltando la Formula 3. Sarà il nuovo compagno di squadra di Ralph Boschung.