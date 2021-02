Nuova ondata di maltempo, le previsioni meteo di mercoledì 10 febbraio (Di martedì 9 febbraio 2021) Nei prossimi giorni succederà di tutto. Fino a mercoledì una perturbazione porterà piogge battenti e locali nubifragi, specie sull’area tirrenica. Da giovedì/venerdì irromperà il gelido burian che ghiaccerà l'Italia con almeno 10-15 gradi in meno rispetto ad ora. Sabato l’irruzione del gelo darà vita a un vortice ciclonico che provocherà nevicate fin sulle coste e le pianure di Toscana, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Campania. Al Nord avremo un clima glaciale con temperature massime a zero gradi anche di giorno.Le previsioni al NordGiornata di maltempo sulle regioni settentrionali con piogge importanti sulla Liguria e la Lombardia. Neve copiosa sulle Alpi dai 500-600 metri di quota. Ventoso con massime comprese tra 8 e 13 gradi.Le previsioni al CentroTempo perturbato sull’area tirrenica con piogge abbondanti e ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 9 febbraio 2021) Nei prossimi giorni succederà di tutto. Fino auna perturbazione porterà piogge battenti e locali nubifragi, specie sull’area tirrenica. Da giovedì/venerdì irromperà il gelido burian che ghiaccerà l'Italia con almeno 10-15 gradi in meno rispetto ad ora. Sabato l’irruzione del gelo darà vita a un vortice ciclonico che provocherà nevicate fin sulle coste e le pianure di Toscana, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Campania. Al Nord avremo un clima glaciale con temperature massime a zero gradi anche di giorno.Leal NordGiornata disulle regioni settentrionali con piogge importanti sulla Liguria e la Lombardia. Neve copiosa sulle Alpi dai 500-600 metri di quota. Ventoso con massime comprese tra 8 e 13 gradi.Leal CentroTempo perturbato sull’area tirrenica con piogge abbondanti e ...

