Napoli | colloquio fra Gattuso e Osimhen | ecco cosa si sono detti

Osimhen è in ballottaggio con Petagna per una maglia da titolare in Coppa Italia. Ieri un colloquio con il tecnico Gennaro Gattuso. Gennaro Gattuso e Victor Osimhen ieri a Castel Volturno hanno avuto un lungo colloquio in previsione della gara di domani contro l'Atalanta in Coppa Italia. A riferirlo è Il Mattino. Il tecnico del Napoli avrebbe confortato l'attaccante nigeriano, che ancora prova qualche dolore alla spalla infortunata a novembre, spiegandogli che è normale giocare con qualche fastidio. Osimhen è in ballottaggio con Petagna per una maglia da titolare in Coppa Italia. Se darà l'ok, allora sarà a lui a partire dal primo minuto al centro dell'attacco.