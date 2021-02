Mondiali Cortina 2021: cancellato il super-G femminile per nebbia (Di martedì 9 febbraio 2021) Niente da fare. Slitta ancora di un giorno il via dei Campionati Mondiali di sci alpino di Cortina d’Ampezzo. Sono ancora una volta le problematiche meteorologiche a costringere gli organizzatori a rinviare anche la gara prevista per la mattinata di martedì 9 febbraio. Alle ore 13:00, infatti, la direzione gara non ha dato il via libera al super-G femminile a causa di un banco di nebbia che ha offuscato il tracciato dell’Olympia delle Tofane nella parte alta. E dopo circa 90 minuti di attesa è arrivata la comunicazione ufficiale della cancellazione della gara: una decisione che complica ancor di più la programmazione del Mondiale di Cortina dopo il ritardo già subito nella giornata di ieri. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Niente da fare. Slitta ancora di un giorno il via dei Campionatidi sci alpino did’Ampezzo. Sono ancora una volta le problematiche meteorologiche a costringere gli organizzatori a rinviare anche la gara prevista per la mattinata di martedì 9 febbraio. Alle ore 13:00, infatti, la direzione gara non ha dato il via libera al-Ga causa di un banco diche ha offuscato il tracciato dell’Olympia delle Tofane nella parte alta. E dopo circa 90 minuti di attesa è arrivata la comunicazione ufficiale della cancellazione della gara: una decisione che complica ancor di più la programmazione del Mondiale didopo il ritardo già subito nella giornata di ieri. SportFace.

Pres_Casellati : Forza Cortina! Capitale mondiale dello sci alpino!In bocca al lupo a tutti gli atleti impegnati sulle nostre Dolomi… - Ettore_Rosato : Forza alle nostre atlete e atleti ai mondiali di sci di #Cortina. Occasione per mostrare al mondo la bellezza delle… - lucianonobili : Grazie a tutti coloro che - seppur senza pubblico e in condizioni difficili - stanno assicurando lo svolgimento del… - SkySport : ULTIM'ORA SCI CORTINA 2021, RINVIATO IL SUPERG FEMMINILE LA GARA NON SI È DISPUTATA CAUSA NEBBIA - ilpost : RT @ilPostSport: A Cortina è stata annullata anche la seconda giornata di gare dei Mondiali di sci, questa volta per nebbia -