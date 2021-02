Manuela Ferrera | chi è la bella meteorina | età | carriera e quelle relazioni vere o presunte con due campioni del calcio

(Di martedì 9 febbraio 2021) Scopriamo chi è: anni, città d’origine, retroscena sentimentali e tanto altro della bellissima modelladel TG4. Ultimamente la vediamo spesso nei salotti di Barbara D’Urso come ospite per commentare leavances fatte da Paolo Brosio nei suoi confronti nonostante il giornalista sia impegnato in una relazione con la giovanissima Maria Laura L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

_DAGOSPIA_ : LA BUONA ‘NOVELLA’–MANUELA FERRERA: BROSIO HA PROVATO A BACIARMI-RUTA: ERO COTTA DI... - _DAGOSPIA_ : LA BUONA ‘NOVELLA’–MANUELA FERRERA: BROSIO HA PROVATO A BACIARMI-RUTA: ERO COTTA DI... - sportli26181512 : Manuela Ferrera e le zozze: Gonzalo Higuain dice basta: Il calciatore argentino ha appreso delle dichiarazioni dell… - infoitcultura : Manuela Ferrera: 'Paolo Brosio ha provato a baciarmi' - infoitcultura : Paolo Brosio, sfogo di Manuela Ferrera a Domenica Live: “Esigo le scuse” -

Ultime Notizie dalla rete : Manuela Ferrera

Corriere dello Sport

ROMA - Com'era prevedibile Gonzalo Higuain non è rimasto fermo davanti alle recenti dichiarazioni della sua ex fiamma, la modella. Quest'ultima ha parlato di una passione segreta del calciatore per le "zozze" e non ha esitato a definirlo "una busta di fave" ai tempi della loro liaison, risalente a circa cinque ...Paolo Brosio e il presunto tradimento:vuole le scuse da Maria Laura De Vitis Comincia: 'Pretendo delle scuse da te perché mi sono sentita dare della poco di buono, della donnaccia, della donna poco fine e poco ...Scopriamo chi è Manuela Ferrera: anni, città d'origine, retroscena sentimentali e tanto altro della bellissima modella meteorina del TG4.Viaggio d’affari. E non solo. C’è spazio anche per un po’ di svago. Diego Granese, uno degli imprenditori più quotati a Milano, si trova a Dubai.