LongShot, ecco il drone del Pentagono per rivoluzionare il combattimento aereo (Di martedì 9 febbraio 2021) Letteralmente “colpo lungo”, in inglese LongShot. È l’ultimo progetto della Darpa, l’agenzia del Pentagono che lavora sull’innovazione spinta in campo militare. Riguarda lo sviluppo di un drone avio-lanciato, capace a sua volta di sparare piccoli missili volti a intercettare minacce aeree multiple. Il progetto è stato affidato ieri a General Atomics, Lockheed Martin e Northrop Grumman, tre tra i maggiori contractor della Difesa a stelle e strisce, chiamati a realizzare il progetto preliminare. Si mixeranno due tra i segmenti a maggiore innovazione in campo militare: il volo unmanned e la propulsione multi-modale. I contratti assegnati dalla Darpa coprono la prima fase del programma, quella relativa al design dei velivolo. Non è noto il valore complessivo delle commesse, ma il budget 2021 prevede nel complesso per ... Leggi su formiche (Di martedì 9 febbraio 2021) Letteralmente “colpo lungo”, in inglese. È l’ultimo progetto della Darpa, l’agenzia delche lavora sull’innovazione spinta in campo militare. Riguarda lo sviluppo di unavio-lanciato, capace a sua volta di sparare piccoli missili volti a intercettare minacce aeree multiple. Il progetto è stato affidato ieri a General Atomics, Lockheed Martin e Northrop Grumman, tre tra i maggiori contractor della Difesa a stelle e strisce, chiamati a realizzare il progetto preliminare. Si mixeranno due tra i segmenti a maggiore innovazione in campo militare: il volo unmanned e la propulsione multi-modale. I contratti assegnati dalla Darpa coprono la prima fase del programma, quella relativa al design dei velivolo. Non è noto il valore complessivo delle commesse, ma il budget 2021 prevede nel complesso per ...

TrigilaR : RT @formichenews: ???? #LongShot, ecco il drone del #Pentagono per rivoluzionare il combattimento aereo ?? L’articolo di @SPioppi ???? ?? ht… - comedian72 : RT @formichenews: ???? #LongShot, ecco il drone del #Pentagono per rivoluzionare il combattimento aereo ?? L’articolo di @SPioppi ???? ?? ht… - formichenews : ???? #LongShot, ecco il drone del #Pentagono per rivoluzionare il combattimento aereo ?? L’articolo di @SPioppi ????… -

Ultime Notizie dalla rete : LongShot ecco Mattel Films trasformerà il gioco di carte UNO in una commedia hip hop Lega Nerd