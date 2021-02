LIVE Camila Giorgi-Swiatek, Australian Open in DIRETTA: serve la partita perfetta contro la polacca (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione Giorgi-Swiatek Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Camila Giorgi e la polacca Iga Swiatek, valido per il secondo turno degli Australian Open 2021. Si tratta della terza partita in programma che si disputerà sulla John Cain Arena a partire dalle ore 1.00. Una sfida estremamente complicata per l’azzurra che si troverà di fronte una delle tenniste più forti e solide del circuito. Iga Swiatek si è rivelata al mondo in tutta la sua classe al Roland Garros dello scorso anno, letteralmente dominato. La polacca parte comprensibilmente con i favori del ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazioneBuongiorno e bentrovati allatestuale del match trae laIga, valido per il secondo turno degli2021. Si tratta della terzain programma che si disputerà sulla John Cain Arena a partire dalle ore 1.00. Una sfida estremamente complicata per l’azzurra che si troverà di fronte una delle tenniste più forti e solide del circuito. Igasi è rivelata al mondo in tutta la sua classe al Roland Garros dello scorso anno, letteralmente dominato. Laparte comprensibilmente con i favori del ...

