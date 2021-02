LIVE Berrettini-Anderson 7-6, 4-3 Australian Open in DIRETTA: nessun break in questo secondo set, si attendono sviluppi (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-HERBERT 30-15 Seconda pazzesca del sudafricano su cui l’azzurro non può nulla. 15-15 Gran passante di Anderson che buca la discesa a rete di Berrettini. 0-15 Si apre il campo col back profondo e poi col dritto incrociato fa punto: tutto Matteo Berrettini in questo punto. 4-3 Berrettini tiene ancora una volta la battuta. 40-30 Scappa il rovescio all’italiano, punto per il sudafricano. 40-15 Servizio e dritto per il romano. 30-15 Gran risposta di Anderson sulla seconda dell’azzurro: rovescio vincente. 30-0 a favore di Berrettini in un amen. 3-3 Il sudafricano non arretra di un centimetro andando a riequilibrare nuovamente il computo del ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-HERBERT 30-15 Seconda pazzesca del sudafricano su cui l’azzurro non può nulla. 15-15 Gran passante diche buca la discesa a rete di. 0-15 Si apre il campo col back profondo e poi col dritto incrociato fa punto: tutto Matteoinpunto. 4-3tiene ancora una volta la battuta. 40-30 Scappa il rovescio all’italiano, punto per il sudafricano. 40-15 Servizio e dritto per il romano. 30-15 Gran risposta disulla seconda dell’azzurro: rovescio vincente. 30-0 a favore diin un amen. 3-3 Il sudafricano non arretra di un centimetro andando a riequilibrare nuovamente il computo del ...

