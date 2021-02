Italia Independent di Lapo sigla un accordo con Bastianini

(Di martedì 9 febbraio 2021), società fondata daElkann, ha annunciato undi sponsorizzazione della durata di due anni con Enea, pilota Campione del Mondo in carica di Moto2, che approderà quest’anno in Moto GP in sella alla Ducati vestendo i colori dell’Esponsorama Racing Team. L’di sponsorizzazione si concretizzerà anche nel lancio di una L'articolo

Group S.p. A. ("IIG" o la "Società") comunica che ha concluso un accordo di licenza della durata di due anni con Enea Bastianini, giovane e talentuoso pilota Campione del Mondo in ...Group - società quotata sull'AIMe operativa nel settore dell'eyewar e dei prodotti lifestyle - ha siglato un accordo di licenza della durata di due anni con Enea Bastianini ,...La società di eyewear fondata da Lapo Elkann lancerà una nuova linea di occhiali in collaborazione con il giovane atleta mondiale. La collezione sarà ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 feb - Italia Independent e' sospesa in Borsa, con un rialzo del 12,7% a un soffio da 2 euro, dopo l'annuncio effettuato ieri a mercati chiusi di un accordo ...