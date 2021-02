Hacker accede al sistema idrico e tenta l’avvelenamento | in corso l’indagine

(Di martedì 9 febbraio 2021) In Florida unha ottenuto l’accesso aldella città di Oldsmar, ecco cosa è successo dopo l’evento, gli aggiornamenti Nell’era della tecnologia sono sempre di più i pirati informatici che manipolano o almeno ci provano i vari sistemi. E’ successo in Florida, unè riuscito adre alche regola L'articolo proviene da YesLife.it.

Alle 8:00 del mattino di venerdì scorso l'operatore aveva notato un breve accesso al sistema da remoto, ma non si era allarmato perché il suo supervisorea distanza regolarmente. All'una e ......un simile spostamento verso il lavoro remoto e di questo hanno approfittato anche gli, ... Oggi, invece, sia dati che si trovano ovunque. Non c'è più un fossato per difendere il castello. ...L'impianto dell'acqua di una città in Florida è stata vittima di un attacco informatico: un hacker ha cercato di aumentare il quantitativo di soda caustica.L'hacker è riuscito ad entrare nel sistema che regola il trattamento delle acque e ha provato ad aggiungere alla formula della soda caustica.