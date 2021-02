Governo Draghi, “Un esecutivo di unità nazionale per superare le emergenze”, precisa Berlusconi (Di martedì 9 febbraio 2021) “Una risposta credibile di fronte all’Europa e al mondo, una risposta anche unitaria che avevamo chiesto per primi e che trova piena corrispondenza nell’invito rivolto dal Capo dello stato a tutte le forze politiche ad assumersi la loro responsabilità. Noi faremo la nostra parte con lealtà e spirito costruttivo, La gravità dell’ora impone a tutti di mettere da parte calcoli, tattiche e interessi elettorali per mettere al primo posto la salvezza del paese. Se questo avverrà sono certo che l’Italia riuscirà ancora una volta a risollevarsi e ad andare avanti”. Così Silvio Berlusconi al termine del secondo colloquio con Draghi, ternato poco fa. Un incontro che, come vedremo, ‘fissa i paletti’ per consentire al nuovo Governo il sostegno ed il tempo necessario per risolvere le priorità che attendono risposte ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 febbraio 2021) “Una risposta credibile di fronte all’Europa e al mondo, una risposta anche unitaria che avevamo chiesto per primi e che trova piena corrispondenza nell’invito rivolto dal Capo dello stato a tutte le forze politiche ad assumersi la loro responsabilità. Noi faremo la nostra parte con lealtà e spirito costruttivo, La gravità dell’ora impone a tutti di mettere da parte calcoli, tattiche e interessi elettorali per mettere al primo posto la salvezza del paese. Se questo avverrà sono certo che l’Italia riuscirà ancora una volta a risollevarsi e ad andare avanti”. Così Silvioal termine del secondo colloquio con, ternato poco fa. Un incontro che, come vedremo, ‘fissa i paletti’ per consentire al nuovoil sostegno ed il tempo necessario per risolvere le priorità che attendono risposte ...

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - emmabonino : Non sono io a sentire imbarazzo nella scelta di sostenere una maggioranza europeista di un governo Draghi. L’imbar… - Mov5Stelle : Il Movimento 5 Stelle come ha sempre fatto anche per la formazione dei governi precedenti darà la parola ai propri… - manu_etoile : RT @GiulioCentemero: Il governo #Draghi? Tutto l’opposto dei #giallorossi?? ??più #Usa meno #Cina ?? un piano vaccinale serio che permetta… - rrico_e : RT @BelpietroTweet: C'è il pericolo che l'armata giallorossa, sebbene in rotta, condizioni il governo. L'economista non deve riconfermare i… -