GF Vip, la decisione di Tommaso Zorzi dopo la diretta: “Mi lasci da sola?” (Di martedì 9 febbraio 2021) Nel corso della puntata del GF Vip di ieri, 8 Febbraio, il pubblico ha assistito a qualcosa che non credeva possibile, la decisione di Tommaso Zorzi: “Mi lasci da sola?” è accaduto dopo la diretta “Mi lasci da sola?”: la decisione di Tommaso Zorzi dopo la diretta del GF Vip (fonte screenshot video)La decisione di Tommaso Zorzi arriva dopo la diretta del GF Vip: “Mi lasci da sola”? Ieri, 8 Febbraio, il pubblico ha potuto seguire una nuova puntata dell’amato reality e, come sempre, non sono mancate le sorprese e i colpi di scena. In ... Leggi su altranotizia (Di martedì 9 febbraio 2021) Nel corso della puntata del GF Vip di ieri, 8 Febbraio, il pubblico ha assistito a qualcosa che non credeva possibile, ladi: “Mida?” è accadutola“Mida?”: ladiladel GF Vip (fonte screenshot video)Ladiarrivaladel GF Vip: “Mida”? Ieri, 8 Febbraio, il pubblico ha potuto seguire una nuova puntata dell’amato reality e, come sempre, non sono mancate le sorprese e i colpi di scena. In ...

trash_italiano : ?? Alda D’Eusanio espulsa dal Grande Fratello Vip con effetto immediato: decisione di Mediaset. #GFVIP - davidemaggio : Alda D’Eusanio espulsa con effetto immediato da Grande Fratello Vip per decisione dell’editore. Ora aspettiamo un… - infoitcultura : GF Vip, arriva la decisione inaspettata: c’entra Elisabetta Gregoraci - zazoomblog : Dayane Mello non lascia il Grande Fratello Vip: arriva la sua decisione – VIDEO - #Dayane #Mello #lascia #Grande… - zazoomblog : Dayane Mello non lascia il Grande Fratello Vip: arriva la sua decisione – VIDEO - #Dayane #Mello #lascia #Grande -