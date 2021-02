Ernesto Pellegrini | «Tornare all’Inter? Non ci pensiamo né io né Moratti»

(Di martedì 9 febbraio 2021), ex presidente dell’Inter, non ha alcuna intenzione dialla guida del club insieme a, ex presidente dell’Inter, ha parlato a TMW ribadendo l’intenzione di non voleralla guida del club insieme a. SEMIFINALE COPPA ITALIA – «Non ho la sfera di cristallo, però speriamo noi dell’Inter, anche perché sta giocando molto bene ultimamente. È una partita aperta, ma la Juve parte favorita vista la vittoria di San Siro».– «Largo ai giovani. Non ci penso né io né» Leggi su Calcionews24.com

FcInterNewsit : Ernesto Pellegrini: 'Tornare all'Inter? Largo ai giovani, non ci pensiamo né io né Moratti. Stasera partita aperta' - TMW_radio : ??? #Maracanà Ernesto #Pellegrini ??? «L'#Inter sta giocando molto bene ultimamente. E' una partita aperta, ma la… - ilikejt64 : @FBiasin Tolti Pellegrini e Moratti, tutti gli altri vedono nell’ Inter solo un affare da sviluppare. Il grande Ern… - LuigiBevilacq17 : RT @FootballAndDre1: #Guarro - Nei giorni scorsi #Marotta e #Antonello si sono recati da Ernesto #Pellegrini. Una richiesta d’aiuto trasver… - diego4all : RT @FootballAndDre1: #Guarro - Nei giorni scorsi #Marotta e #Antonello si sono recati da Ernesto #Pellegrini. Una richiesta d’aiuto trasver… -

Ultime Notizie dalla rete : Ernesto Pellegrini

Fcinternews.it

, ex presidente dell'Inter, non ha alcuna intenzione di tornare alla guida del club insieme a MorattiAll'incontro erano presenti il coordinatore regionale del progetto,Rapani, i sindaci di ... Di certo, è una grande chance per Paola, che ogni anno accoglie migliaia e migliaia di". ...Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter, non ha alcuna intenzione di tornare alla guida del club insieme a Moratti ...Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter, esclude un coinvolgimento suo e di Massimo Moratti in società e parla della partita di oggi.