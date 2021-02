Elena Morali, Luigi Favoloso l’ha tradita? Spunta una prova – VIDEO (Di martedì 9 febbraio 2021) Elena Morali accusa Luigi Favoloso di averla tradita con una sua amica, ieri a Pomeriggio Cinque ha mostrato una ‘prova’ del presunto tradimento Nei giorni scorsi Elena Morali sul suo profilo Instagram… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 9 febbraio 2021)accusadi averlacon una sua amica, ieri a Pomeriggio Cinque ha mostrato una ‘’ del presunto tradimento Nei giorni scorsisul suo profilo Instagram… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

gossipblogit : Luigi Mario Favoloso ha tradito Elena Morali con un’altra? Le immagini in un video - pomeriggio5 : 'Ho messo le telecamere nascoste in casa e non gliel'ho detto” Elena Morali choc a #Pomeriggio5 - MrsHannigram : io avrei paura ad entrare in casa di elena morali : telecamere nelle penne,nei pupazzi,nel bagno,nell'armadio.. #pomeriggio5 - MrsHannigram : RT @helerrie: Elena Morali che si inventa il tradimento da parte di Favoloso per l’ennesima ospitata da BDU perché era da un po’ che non se… - MrsHannigram : RT @RAGAZZO_COMUNE: Elena Morali e Favoloso si inventano di tutto per andare da Barbara ?? #Pomeriggio5 -