Diletta Leotta conferma la storia con Can Yaman | i fan si scatenano | boom di like per lo scatto social

(Di martedì 9 febbraio 2021) 'C'era una volta' scrive la conduttrice a corredo della foto che la mostra per la prima volta su Instagram accanto al neofidanzato

Leggi anche >e Can Yaman, la conferma Dopo settimane di gossip e di rumors, con qualche piccola dedica da parte dell'interprete di 'Daydreamer le ali del sogno' e futuro Sandokan nel ...Amadeus smentisce poi il ritorno die Georgina Rodriguez , così come l'ingaggio di Alice Campello, la moglie di Morata. "Sono nomi mai pensati", spiega. Fiorello Show anche senza ...Su Instagram arriva un'altra foto di Can Yaman con Diletta Leotta e stavolta a pubblicarla è stata lei. Sarà amore o no?Diletta Leotta e Yan Caman sono sempre più inseparabili. Se la prima foto insieme della nuova coppia è stata pubblicata sui social ...