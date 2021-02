Covid-19, perché vaccinare presto chi ha gravi problemi renali o è in dialisi (Di martedì 9 febbraio 2021) Circa 50.000 persone oggi in Italia, sono in dialisi. Ma quasi quattro milioni e mezzo di uomini e donne soffrono di malattia renale cronica in forma avanzata, considerando questa condizione da quello che i medici chiamano terzo stadio in su, in termini di gravità. Per loro i medici chiedono la possibilità della vaccinazione per Covid-19 a breve. È l’appello della Società Italiana di Nefrologia (SIN) alle Istituzioni, per far sì che questi pazienti vengano inseriti con urgenza tra i soggetti cui verranno prioritariamente somministrate le prime dosi di vaccino. perché rischia chi è in dialisi Gli effetti dell’epidemia sulle persone sottoposte a trattamento di dialisi, stando a quanto riporta un’indagine della stessa Società Italiana di Nefrologia, sono stati estremamente pesanti. Fra i ... Leggi su dilei (Di martedì 9 febbraio 2021) Circa 50.000 persone oggi in Italia, sono in. Ma quasi quattro milioni e mezzo di uomini e donne soffrono di malattia renale cronica in forma avanzata, considerando questa condizione da quello che i medici chiamano terzo stadio in su, in termini dità. Per loro i medici chiedono la possibilità della vaccinazione per-19 a breve. È l’appello della Società Italiana di Nefrologia (SIN) alle Istituzioni, per far sì che questi pazienti vengano inseriti con urgenza tra i soggetti cui verranno prioritariamente somministrate le prime dosi di vaccino.rischia chi è inGli effetti dell’epidemia sulle persone sottoposte a trattamento di, stando a quanto riporta un’indagine della stessa Società Italiana di Nefrologia, sono stati estremamente pesanti. Fra i ...

WRicciardi : il Cts indipendente inglese lancia una petizione al Parlamento perché il Regno Unito adotti una strategia per l’eli… - fanpage : Perché non bisogna vaccinare chi ha già avuto il Covid. Massimo Galli spiega quali possono essere gli effetti colla… - mante : I cani anti covid negli aeroporti scopriranno i positivi con la fenomenale percentuale del 95%? Perché allora non u… - dangdaide : Io però continuo a pensare che la broda del vaccino si allunga perché tutto sommato il COVID farà risparmiare molti… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Diritti tv, #stadi, #Covid: perché i #fondi sono interessati al calcio - La rubrica Sport&Business di @marcoiaria1 https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid perché Sanremo, Amadeus: "Io e Fiorello lavoriamo al Festival della rinascita. Benigni e Fiorello? Ci stiamo provando"

Questo Festival è un tentativo di unirci dopo che il Covid ci aveva diviso dopo l'ultimo Sanremo. Abbiamo fatto già 800 tamponi per poter organizzare il Festival perchè la salute viene prima. La ...

Covid: variante Gb in scuole Marche, tamponi a 'tappeto'

...e appropriato - aggiunge - per accertare fino in fondo il radicamento e l'estensione del Covid - 19 ... Tolentino, Castelfidardo c'erano questi problemi, siamo intervenuti immediatamente perché siamo in ...

Covid in Lombardia, virata a sorpresa in zona gialla. «Riconosciuti i nostri sacrifici, ma teniamo alta la... Corriere della Sera Questo Festival è un tentativo di unirci dopo che ilci aveva diviso dopo l'ultimo Sanremo. Abbiamo fatto già 800 tamponi per poter organizzare il Festival perchè la salute viene prima. La ......e appropriato - aggiunge - per accertare fino in fondo il radicamento e l'estensione del- 19 ... Tolentino, Castelfidardo c'erano questi problemi, siamo intervenuti immediatamentesiamo in ...