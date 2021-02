Coronavirus, tornano a salire contagi e vittime. Vaccini, via libera a under 55 (Di martedì 9 febbraio 2021) E' di 10.630 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore nel nostro Paese e di 422 i decessi. È quanto emerge dall'odierno bollettino sull'emergenza Coronavirus del ministero della Salute-Iss.Questi i dati dell'ultimo bollettino sulla pandemia da sars-cov-2 diffuso dal ministero della Salute. Ieri si erano registrati 7.970 nuovi casi su 144.270 tamponi, con un indice di positività pari al 5,5%. Le vittime erano state 307. I tamponi sono stati 274.263 (tra test molecolari e antigenici), anche questi in aumento rispetto a ieri quando erano stati 144.270, oltre 130 mila in meno. Il tasso di positività è in calo, ora al 3,9% (ieri era stato del 5,5%). Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia per il Covid-19 sono 2.143, numero invariato rispetto a ieri, nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 9 febbraio 2021) E' di 10.630 nuoviati il bilancio delle ultime 24 ore nel nostro Paese e di 422 i decessi. È quanto emerge dall'odierno bollettino sull'emergenzadel ministero della Salute-Iss.Questi i dati dell'ultimo bollettino sulla pandemia da sars-cov-2 diffuso dal ministero della Salute. Ieri si erano registrati 7.970 nuovi casi su 144.270 tamponi, con un indice di positività pari al 5,5%. Leerano state 307. I tamponi sono stati 274.263 (tra test molecolari e antigenici), anche questi in aumento rispetto a ieri quando erano stati 144.270, oltre 130 mila in meno. Il tasso di positività è in calo, ora al 3,9% (ieri era stato del 5,5%). Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia per il Covid-19 sono 2.143, numero invariato rispetto a ieri, nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tornano Covid: 130 mila test in più e su i contagi, ancora 422 morti

Risalgono i contagi in Italia con il netto aumento dei tamponi e tornano sopra quota 400 i morti giornalieri registrati. Nelle ultime 24 ore sono stati 10.630 i test positivi al coronavirus, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.970. Le ...

Covid, crescono casi (10.630) e morti (422)

I contagi in Emilia Romagna In 'Emilia - Romagna Calano i ricoveri e tornano sotto quota mille i nuovi contagi giornalieri di Coronavirus: nelle ultime 24 ore sono 977 su un totale di 29.701 tamponi. ...

Coronavirus, tornano a salire i morti: oggi altre sei vittime. I nuovi positivi sono 61 Libertà La crisi pandemica ha rivoluzionato il mercato dell’auto: ecco i nuovi trend

L’epidemia di Covid 19 ha portato cambiamenti drastici in tutti i settori della vita sociale, politica ed economica. In particolare, nel mercato delle automobili i numeri sono in costante aggiornament ...

Napoli, l’arcivescovo Battaglia in quarantena: positivo al Covid

NAPOLI - L’arcivescovo di Napoli, appena insediatosi, monsignor Domenico Battaglia, è risultato positivo al Covid al tampone. Lo comunica la Curia. Sono sospese celebrazioni e le tante visite programm ...

