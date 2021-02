CD Projekt RED vittima di un attacco informatico

(Di martedì 9 febbraio 2021) La nota società di sviluppo di videogiochi CDRED ha da poco comunicato tramite canali ufficiali i dettagli dell’che ha colpito i propri sistemi. CD Projek RED – Dati rubati e riscatto L’evento accaduto poche ore fa ha visto protagonista la società di sviluppo di videogiochi CDRED, famosa per titoli come: Cyberpunk 2077, The Witcher (saga) e Gwent. Stando alle informazioni del comunicato ufficiale rilasciato sui differenti Media, l’è stato condotto da un gruppo di hacker ancora non identificato. Important Update pic.twitter.com/PCEuhAJosR — CDRED (@CDRED) February 9, 2021 I criminali informatici hanno raccolto parte dei dati presenti nei server della società, andando anche a rubare l’intero codice sorgente ...

Ultime Notizie dalla rete : Projekt RED

CDè stata colpita da un grosso attacco hacker, lo ha rivelato la stessa società polacca sui suoi canali ufficiali. Alcuni sistemi interni dell'azienda sono stati compromessi ma non ci ...Proprio pochi minuti fa siamo venuti a conoscenza di una pessima notizia per quanto riguarda i ragazzi di CDche testimonia ancora una volta come non stiano passando dei bei momenti. Dopo aver ricevuto critiche di ogni tipo su Cyberpunk 2077 e aver visto le loro azioni in borsa crollare, ...CD Projekt Red, la casa sviluppatrice di Cyberpunk 2077, è stata vittima, nelle scorse ore, di un infame attacco da parte di hacker.CD Projekt Red ha annunciato di essere stata vittima di un attacco hacker, tra i dati anche una versione mai pubblicata di The Witcher 3 ...