Caso Foppolo | rinviato a giudizio l’ex senatore Piccinelli

(Di martedì 9 febbraio 2021) È statoper corruzione dal Gup Vito di Vitaassessore provinciale edi Forza Italia Enrico. Ilè quello legato al piano di governo del territorio di, che ha sempre professato la propria estraneità ai fatti, è atteso in aula il prossimo 18 marzo a fianco del suo legale Mauro Angarano. Il giudice ha poi accolto i patteggiamenti delsindaco diGiuseppe Berera (a 2 anni e 4 mesi), delsindaco di Valleve Santo Cattaneo (2 anni) e dei fratelli Maria Cristina e Fulvio Boccolini (2 anni, ridotti da 3), che avevano detto di aver ricevuto denaro e di averne consegnato una parte allo stesso. Gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Foppolo

BergamoNews

