Aveva la mascherina abbassata sul posto di lavoro: operaio licenziato in tronco, scoppia la polemica

Un operaio è stato licenziato perché Aveva abbassato la mascherina mentre si trovava sul posto di lavoro. Una vicenda che sta destando scalpore e che è avvenuta alla Star, un'azienda del settore alimentare di Agrate Brianza, comune in provincia di Monza. Ne dà notizia il Corriere della Sera che in un articolo ha ricostruito tutto il caso. La vicenda risale al periodo che va tra la fine di dicembre e gennaio. A subire il licenziamento è stato un operaio 51enne della fabbrica che è di proprietà spagnola. Un caso che ha innescato polemiche.

L'uomo era impegnato nel reparto in cui avvengono le preparazioni dei prodotti alimentari.

