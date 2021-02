AMD FidelityFX Super Resolution | la risposta al DLSS in primavera?

(Di martedì 9 febbraio 2021) Sembra che laaldi NVIDIA arriverà questa. La tecnologia potrebbe chiamarsi AMDe dovrebbe utilizzare il machine learning per scalare la risoluzione dei giochi senza perdere dettagli, guadagnando sugli fps La tecnologiadi NVIDIA è veramente rivoluzionaria. Grazie al deep learning infatti è possibile renderizzare i frame del gioco a risoluzione più bassa (ad esempio 1440p) e poi scalarli. Nelle tecniche di upsampling tradizionali viene aumentata la risoluzione, tuttavia il livello di dettaglio rimane lo stesso e di fatto non si riesce a sfruttare a pieno la risoluzione aumentata – nei casi estremi quello che si avverte è un’immagine “pixellata”. Qui interviene la “magia” del deep learning che grazie ai dati ...

Aiuta paradossalmente tutte le schede prive di RTX, quindi anche alle GeForce GTX, ilCAS di, che tenta di contrastare l'effetto sfumatura provocato dal rendering inferiore alla ...L'ultimo in ordine di tempo è Far Cry 6 , il titolo Ubisoft potrà sfruttare appieno le capacità raytracing dell'hardwaree alcune funzioni. Nel video Oleksandr Polishchuk , ...L'attesa risposta di AMD a Nvidia DLSS nota come Super Resolution, insieme a un rinnovato funzionamento della funzionalità Radeon Boost, potrebbero essere tra le novità in arrivo con un aggiornamento ...La risposta al DLSS di NVIDIA si chiama AMD FidelityFX Super Resolution e una prima versione potrebbe arrivare già in primavera.