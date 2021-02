Alla Juve basta il pareggio con l'Inter: è in finale di Coppa Italia (Di martedì 9 febbraio 2021) AGI - La Juventus è la prima finalista dell'edizione 2020/21 della Coppa Italia. Nulla da fare per l'Inter, che paga la sconfitta a San Siro per 2-1 dell'andata, non riuscendo a ribaltare il risultato nella gara di stasera all'Allianz Stadium, terminata 0-0. Una prova solida da parte della squadra di Pirlo, che nonostante tanta pressione da parte della banda di Conte, è riuscita a tener serrate le linee concedendo davvero poche opportunità per provare a rimettere in bilico il risultato. La Juve ora se la vedrà con la vincente di Atalanta-Napoli, in programma domani sera (0-0 all'andata). In virtù del risultato dell'andata favorevole ai bianconeri, è la formazione nerazzurra che prova a portare subito grande pressione nella metà campo avversaria. Gli uomini di Conte vanno Alla ricerca del gol che possa rimettere ... Leggi su agi (Di martedì 9 febbraio 2021) AGI - La Juventus è la prima finalista dell'edizione 2020/21 della. Nulla da fare per l', che paga la sconfitta a San Siro per 2-1 dell'andata, non riuscendo a ribaltare il risultato nella gara di stasera all'Allianz Stadium, terminata 0-0. Una prova solida da parte della squadra di Pirlo, che nonostante tanta pressione da parte della banda di Conte, è riuscita a tener serrate le linee concedendo davvero poche opportunità per provare a rimettere in bilico il risultato. La Juve ora se la vedrà con la vincente di Atalanta-Napoli, in programma domani sera (0-0 all'andata). In virtù del risultato dell'andata favorevole ai bianconeri, è la formazione nerazzurra che prova a portare subito grande pressione nella metà campo avversaria. Gli uomini di Conte vannoricerca del gol che possa rimettere ...

giacav_ : @massimozampini Diciamocela tutta, Pirlo ha scelto l’episodio sbagliato per fare polemica. Questo è rigore e basta,… - Privilegius : Se succede contro alla Juve un fallo del genere a nessuno importa. Tanto alla fine basta che perdiamo.… - despecialuan : @gamechanger07_ Ma pure sta farsa... Ma quante CL ha fatto vincere alle sue squadre?? Al real da riserva non lo con… - CarloMartootchy : @GiovaAlbanese per onorare la maglia non basta scendere in campo. Alla juve si vince, si reggono le pressioni e si… - caterinaerrigo : RT @JuvAhead: BUONANOTTE SOGNATORI ?? 'Alla Juve non basta la classe, ci vogliono le palle d'acciaio.' - Giuseppe Furino -

Ultime Notizie dalla rete : Alla Juve basta Napoli Juve Insigne: 'Rigore? Ero sereno, ho la fiducia di tutti'

Abbiamo lottato tutti insieme fino alla fine, alla fine abbiamo ... NAPOLI JUVE INSIGNE - Poi: ' Il rigore? Ero sereno perché ho la ...Ero sereno perché ho la fiducia di compagni e mister e mi basta. ...

Napoli - Juventus 1 - 0: Insigne su rigore e Meret rilanciano Gattuso, a Pirlo non basta il tridente

... e c'è anche una dolce dedica di San Valentino alla moglie Jenny. La classifica di serie A La ... Il prossimo turno: Napoli dall'Atalanta, dalla Juve il Crotone articolo in aggiornamento

