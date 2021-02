Verona, Gresele della Primavera in terapia intensiva (Di lunedì 8 febbraio 2021) Verona - Una brutta notizia ha scosso il Verona , dopo l'incidente occorso al terzino della formazione Primavera gialloblù Andrea Gresele . Il fatto, secondo quanto ricostruito dal quotidiano L'Arena, ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 8 febbraio 2021)- Una brutta notizia ha scosso il, dopo l'incidente occorso al terzinoformazionegialloblù Andrea. Il fatto, secondo quanto ricostruito dal quotidiano L'Arena, ...

