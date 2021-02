Sondrio | masso precipita su auto in transito | morto il conducente

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Un tragico incidente è avvenuto questa mattina a Civo, in provincia di. Un enorme, staccatosi da una montagna, èto su un’mobile inuccidendo ilche è deceduto sul colpo, rendendo di fatto inutili i soccorsi. La tragedia è avvenuta su una strada provinciale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti. Al momento non si conosce l’identità della vittima. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

