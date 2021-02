Napoli, Fabian si allena col gruppo in vista dell’Atalanta: il report e l’arbitro del match (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSeduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta per la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì a Bergamo (ore 20.45). Sarà l’arbitro La Penna di Roma a dirigere la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Assistenti Longo-Baccini, mentre il IV Uomo sarà Pasqua. Al VAR Irrati e Cecconi. La squadra ha lavorato sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con riscaldamento ed esercizi di passing drill. Successivamente seduta tecnica e partita a campo ridotto. Fabian ha svolto l’intera seduta in gruppo. Kostas Manolas, sostituito nel match di Marassi contro il Genoa, si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali, presso la clinica Pineta Grande, che hanno evidenziato una distorsione di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSeduta mattutina per ilal Training Center. Gli azzurri preparano ilcontro l’Atalanta per la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì a Bergamo (ore 20.45). SaràLa Penna di Roma a dirigere la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Assistenti Longo-Baccini, mentre il IV Uomo sarà Pasqua. Al VAR Irrati e Cecconi. La squadra ha lavorato sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con riscaldamento ed esercizi di passing drill. Successivamente seduta tecnica e partita a campo ridotto.ha svolto l’intera seduta in. Kostas Manolas, sostituito neldi Marassi contro il Genoa, si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali, presso la clinica Pineta Grande, che hanno evidenziato una distorsione di ...

zazoomblog : Napoli Fabian si allena col gruppo in vista dell’Atalanta: il report e l’arbitro del match - #Napoli #Fabian… - CozAndrea : Il nostro miglior centrale della stagione fuori un mese. Oltre KK e Ghoulam con il covid. Mertens infortunato, Osim… - sscalcionapoli1 : SSC Napoli, il report dell'allenamento: seduta al completo per Fabian #ForzaNapoliSempre - NCN_it : QUI CASTEL VOLTURNO – IL REPORT DELL'ALLENAMENTO: #FABIAN HA SVOLTO L'INTERA SEDUTA IN GRUPPO #SSCNapoli… - Luckyluciano971 : Fabian centrale in difesa è già stato detto? ?? #Napoli #InventaanchetulaformazionedelNapoli -