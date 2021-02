Lotteria degli scontrini: come funziona l'area riservata (Di lunedì 8 febbraio 2021) La Lotteria degli scontrini è iniziata da pochi giorni, infatti è solo da lunedì 1° febbraio 2021 che l'iniziativa è finalmente cominciata dopo aver subito numerosi rinvii. La Lotteria è contenuta in un più ampio progetto cashless insieme al Cashback di Stato ed è stata pensata per lottare contro l'evasione fiscale. Per poter partecipare a tele manovra è necessario pagare con carta di credito, carta di debito, bancomat, carta prepagata oppure in modalità contactless. Nel momento del pagamento si deve mostrare il proprio codice Lotteria all'esercente che provvederà a comunicarlo direttamente all'Agenzia dell'Entrate consento la generazione di uno o più biglietti della Lotteria. Per poter tenere sotto controllo le proprie spese e i propri biglietti è una buona idea quella di sfruttare ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 8 febbraio 2021) Laè iniziata da pochi giorni, infatti è solo da lunedì 1° febbraio 2021 che l'iniziativa è finalmente cominciata dopo aver subito numerosi rinvii. Laè contenuta in un più ampio progetto cashless insieme al Cashback di Stato ed è stata pensata per lottare contro l'evasione fiscale. Per poter partecipare a tele manovra è necessario pagare con carta di credito, carta di debito, bancomat, carta prepagata oppure in modalità contactless. Nel momento del pagamento si deve mostrare il proprio codiceall'esercente che provvederà a comunicarlo direttamente all'Agenzia dell'Entrate consento la generazione di uno o più biglietti della. Per poter tenere sotto controllo le proprie spese e i propri biglietti è una buona idea quella di sfruttare ...

