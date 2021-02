LIVE Sinner-Shapovalov 6-3 1-2 | Australian Open in DIRETTA | inizio di secondo set equilibrato

(Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATUTTI I RISULTATI DI OGGI DEGLIIN TEMPO REALE (LUNEDI’ 8 FEBBRAIO) 2-2 Servizio e rovescio contropiede, che carattere dell’azzurro! 40-30 SCAMBIO PAZZESCO DI! Jannik si difende con le unghie e con i denti e poi trova un passante assurdo di rovescio! 30-30 Erroraccio in risposta di, che da ossigeno a. 15-30 Servizio e dritto di Jannik, bene così! 0-30 Scappa il dritto di, attenzione. 0-15 Scambio lungo portato a casa da, che poi chiede il sostegno del pubblico. 1-2 Servizio e dritto di Denis. AD-40 Ace di, è il quinto del del match. 40-40 Scappa questa volta la risposta di Jannik. 30-40 E arriva l’errore di ...

Vittima di turno è il bulgaro Grigor Dimitrov , numero 22 del mondo e autore dell'eliminazione di Jannik. Shapovalov si è imposto in tre set con il punteggio di 6 - 2 3 - 6 6 - 2 e ora ...