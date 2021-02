L’imperfetto nel periodo ipotetico può salvare la faccia non solo a Di Maio

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Ci sono cose che non possiamo sempre controllare, e l’attività del parlato è una di queste. Il parlato è un’attiva sporca, spontanea, non pianificabile. Se sbobinassimo una conferenza, una lezione di un qualsiasi insegnante o autorevole linguista, noteremmo le numerose imperfezioni e inutili ripetizioni che questi compierebbero durante la comunicazione orale. La lingua parlata è più complicata di quella scritta, non si può più di tanto riflettere su quello che si deve dire; non si può cancellare o cercare un termine migliore e più valido di quello che si è appena pensato. Per questo nelle grammatiche si parla spesso di italiano scritto e di italiano parlato come due mondi che se non hanno regole diverse, hanno sicuramente ruoli diversi e un campo espositivo differente. Quindi, per forza di cose, l’errore nel parlato ha un peso diverso rispetto a un errore nello scritto. ...