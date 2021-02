Juventus - Inter | Conte | Niente regali come all' andata Crediamo nella rimonta

ZZiliani : Foto 1: titolo del #Corsport dopo il rigore negato ieri alla #Roma contro la #Juventus. Foto 2: titolo del… - juventusfc : Una domenica fra Roma e Inter, fra campionato e #CoppaItalia Le ultime dal #TrainingCenter: - juventusfc : ?? Un obiettivo troppo importante per lasciarlo scappare ?? Così oggi Mister Pirlo su @JuventusTV ??… - courilmtsa : RT @juventusfc: ?? Un obiettivo troppo importante per lasciarlo scappare ?? Così oggi Mister Pirlo su @JuventusTV ?? - davideinno85 : RT @Gazzetta_it: #Buffon, la Procura non procede per la presunta #bestemmia al gol di #Lautaro #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Inter

, nessun provvedimento contro Buffon Come riportato dall'edizione online della Gazzetta ...federale non prenderà nessun provvedimento contro Buffon per la presunta bestemmia contro l'nella ...Milan,e Lazio ce l'hanno, le altre no. Prendi la Roma, Dzeko è un grande centravanti, ma fa la metà dei gol degli altri'. E l'Atalanta? 'L'Atalanta è una squadra modernissima in un ...C'è una rimonta da compiere e la si può fare affrontando la gara nel modo giusto, con lavoro determinazione e professionalità' Non per Antonio Conte che l'ambiente Juventus lo conosce come se stesso e ...'Rendiamo orgogliosi i tifosi'. Vedendo gli ultimi risultati ottenuti dalla sua squadra, Conte può essere assolutamente speranzoso per il match in programma domani. 'Vogliamo vincere e passare il turn ...