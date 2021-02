Inter, in tre per una maglia a sinistra: Vidal out, c'è Gaglia. Davanti la Lu - La (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nessun infortunato last minute nell'allenamento di questo pomeriggio, l'ultimo prima della sfida di domani sera in casa della Juventus per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Sono tutti a ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nessun infortunato last minute nell'allenamento di questo pomeriggio, l'ultimo prima della sfida di domani sera in casa della Juventus per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Sono tutti a ...

Inter : ?? | BUONANOTTE Tre punti molto preziosi questa sera, #InterFans... e da domani pensiamo alla Coppa Italia! ???? ????… - OptaPaolo : 3/3 - Nicolò #Barella ha preso parte a tutti i tre gol segnati dall'Inter contro la Juventus in questa stagione, tr… - sportli26181512 : Inter, in tre per una maglia a sinistra: Vidal out, c’è Gaglia. Davanti la Lu-La: Inter, in tre per una maglia a si… - Gazzetta_it : #Inter, in tre per una maglia a sinistra: #Vidal out, c’è #Gagliardini. Davanti tornano #Lautaro e #Lukaku - MancioRuggiero : #SerieA: #Milan, #Inter e #Juventus vincono e sono le prime tre in classifica. Seguono #Roma, #Lazio, #Napoli e… -