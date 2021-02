Il petrolio rivede quota 60 dollari/barile. Ai distributori scattano gli aumenti per diesel e benzina. Timori per l’inflazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Iltorna a far parlate di se. Ce ne aravamo quasi dimenticati conzioni a lungo su livelli estremamente bassi, arrivate addirittura a zero la scorsa primavera. Ore il greggiola soglia dei 60al, raggiungendo il livello più alto dal gennaio 2020. Da inizio anno il Brent, ossia ildel mare del Nord il cui prezzo funge da riferimento per i 2/3 degli scambi globali, ha guadagnato circa il 20%. Spinto al rialzo dalle prospettive di ripresa con la diffusione delle vaccinazioni e da alcuni ritocchi alla produzione decisi dall’Arabia Saudita. A marzo è in agenda un nuovo vertice dell’Opec, l’organizzazione che riunisce gran parte dei paesi produttori. Secondo diversi analisti i prezzi delpotrebbero salire ancora, anche in ...