"I Fatti Vostri", concorrente sbaglia programma: "Ma che gioco è? Io ho chiamato la Clerici " (Di lunedì 8 febbraio 2021) Questa mattina una telespettatrice ha dato vita ad un siparietto che sta facendo il giro del web. La signora, inFatti, ha chiamato la trasmissione "I Fatti Vostri" (Rai2) convinta di partecipare al quiz di "È sempre mezzogiorno" (Rai1). ".. Dietro quale casella sta?" chiede Magalli alla signora Angela, "Ma che gioco é? Quello de I Fatti Vostri"? – risponde la concorrente, per poi aggiungere – "Io ho chiamato la Clerici" . Le risponde Magalli divertito: "Io mi posso mettere una parrucca.." e Samantha Togni, non riuscendo a trattenere la risata, si allontana momentaneamente dalla scena. Subito dopo, come se niente fosse, la signora Angela risponde al quesito che Magalli le aveva rivolto ad inizio telefonata.

