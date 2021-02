Golf | Molinari bidding to get back into top 100

(Di lunedì 8 febbraio 2021) ROME, FEB 8 - Italy's Francescoisto return to the top 100 in the worldrankings at this week's AT&T Pebble Beach Pro - Am after dropping to 103rd after missing the Phoenix Open.

marcosalemi67 : @JLor1897 @officialmaz Lorenzo, quanti sport hanno visto moltiplicare tifosi ed interesse quando c'era un vincente?… - DanieleRaponi : #Johnson ???? -13 al comando dopo il 3º giro #SaudiIntlGolf 2 #Perez ???? -11 65 #Migliozzi ???? -1 hanno mancato il tagl… - DanieleRaponi : #Fox ???? -10 #Gallacher ?????????????? -10 al comando dopo il 2º giro #SaudiIntlGolf #Migliozzi ???? -5 19 E #Molinari ???? +1… - DanieleRaponi : #Horsey ?????????????? -9 al comando dopo il 1º giro #SaudiIntlGolf #Gallacher ?????????????? -8 2 #Wiesberger ???? -6 3 #Migliozzi… - cusferraragolf : Molinari, rimonta a Torrey Pines e secondo piazzamento Top-10 nel Pga Tour -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Molinari

ROME, FEB 8 - Italy's Francesco Molinari is bidding to return to the top 100 in the world golf rankings at this week's AT&T Pebble Beach Pro-Am after dropping to 103rd after missing the Phoenix Open.PGA Tour, Phoenix Open A Scottsdale, in Arizona, lì dove nel 2015 vinse il suo primo titolo sul PGA Tour, Koepka, con ...