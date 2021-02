GFVip 5, nuovo colpo di scena nella casa più spiata d’Italia: accadrà tutto in diretta (Di lunedì 8 febbraio 2021) Per i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 è stata una settimana decisamente pesante e carica di emozioni. La morte di Lucas, fratello di Dayane Mello, ha letteralmente sconvolto i “Vipponi”. Tantissimi sono stati i momenti di dolore vissuti insieme. Tutti hanno certato di alleviare almeno un po’ la sofferenza della modella brasiliana. Anche l’espulsione immediata di Alda D’Eusanio dal programma ha sconvolto i concorrenti, i quali ancora cercano una spiegazione a quanto accaduto. Naturalmente, ci sono stati anche alcuni giorni più leggeri caratterizzati da scherzi e imitazioni. Soprattutto un “Vippone” è stato il protagonista assoluto di questi momenti. E questa sera ha deciso di lasciare senza parole anche il pubblico da casa. Scopriamo insieme cosa ha in mente l’influencer della casa del GFVip 5 Tommaso Zorzi. Leggi ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Per i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 è stata una settimana decisamente pesante e carica di emozioni. La morte di Lucas, fratello di Dayane Mello, ha letteralmente sconvolto i “Vipponi”. Tantissimi sono stati i momenti di dolore vissuti insieme. Tutti hanno certato di alleviare almeno un po’ la sofferenza della modella brasiliana. Anche l’espulsione immediata di Alda D’Eusanio dal programma ha sconvolto i concorrenti, i quali ancora cercano una spiegazione a quanto accaduto. Naturalmente, ci sono stati anche alcuni giorni più leggeri caratterizzati da scherzi e imitazioni. Sopratun “Vippone” è stato il protagonista assoluto di questi momenti. E questa sera ha deciso di lasciare senza parole anche il pubblico da. Scopriamo insieme cosa ha in mente l’influencer delladel5 Tommaso Zorzi. Leggi ...

GrandeFratello : Un nuovo appuntamento con i nostri VIPPONI vi aspetta stasera su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Play! #GFVIP ?? - Luca190499 : RT @Ri_Ghetto: Dopo il #GFvip inizia un nuovo reality per Alda: Il Tribunale - gdtroublemiri : RT @rainbow20202020: Nuovo aereo per MTR, la frase (cambiata e mi sembra più utile ed efficace) è questa: #gfvip #tzvip - MaryPayne9444 : RT @Ri_Ghetto: Dopo il #GFvip inizia un nuovo reality per Alda: Il Tribunale - tatydaviila : RT @DRosmello: Nuovo video #rosmello con Never Enough Potete vederlo completo su Youtube con sub eng e sub ita #GFVIP -