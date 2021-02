GF Vip, Stefania Orlando commossa dalle parole del padre: “Sei forte” (Di martedì 9 febbraio 2021) Sorpresa in arrivo per Stefania Orlando, che al Grande Fratello Vip rivede dopo tanti mesi papà Pietro. Il loro rapporto è sempre stato molto formale e spesso i ‘ti voglio bene’ in famiglia faticavano ad essere espressi. Ma le parole del padre questa volta lasciano spiazzata la concorrente, che crolla in lacrime. Stefania Orlando ritrova il papà Il giardino del Cucurio del Grande Fratello Vip è ormai diventato il tradizionale luogo degli incontri e degli abbracci tra concorrenti e familiari, pur con le dovute precauzioni anti-Covid. A ricevere un’emozionante sorpresa questa volta è Stefania Orlando. La concorrente ha sempre mostrato pudore nel manifestare i propri sentimenti, anche quando si tratta di famiglia e, in particolare, del papà Pietro. Ma ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 9 febbraio 2021) Sorpresa in arrivo per, che al Grande Fratello Vip rivede dopo tanti mesi papà Pietro. Il loro rapporto è sempre stato molto formale e spesso i ‘ti voglio bene’ in famiglia faticavano ad essere espressi. Ma ledelquesta volta lasciano spiazzata la concorrente, che crolla in lacrime.ritrova il papà Il giardino del Cucurio del Grande Fratello Vip è ormai diventato il tradizionale luogo degli incontri e degli abbracci tra concorrenti e familiari, pur con le dovute precauzioni anti-Covid. A ricevere un’emozionante sorpresa questa volta è. La concorrente ha sempre mostrato pudore nel manifestare i propri sentimenti, anche quando si tratta di famiglia e, in particolare, del papà Pietro. Ma ...

