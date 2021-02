Genova – Tir travolge e uccide una 34enne in monopattino (Di lunedì 8 febbraio 2021) Incidente oggi in zona Marassi, a Genova: una ragazza di 34 anni è morta dopo essere stata travolta da un tir mentre era a bordo del suo monopattino. Stando una prima ricostruzione dei fatti, l’autocarro avrebbe urtato il mezzo elettrico facendola cadere a terra. La vittima aveva appena portato i figli a scuola, ha spiegato Leggi su periodicodaily (Di lunedì 8 febbraio 2021) Incidente oggi in zona Marassi, a: una ragazza di 34 anni è morta dopo essere stata travolta da un tir mentre era a bordo del suo. Stando una prima ricostruzione dei fatti, l’autocarro avrebbe urtato il mezzo elettrico facendola cadere a terra. La vittima aveva appena portato i figli a scuola, ha spiegato

