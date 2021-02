Figurama annuncia la statua di Claymore “Teresa vs. Priscilla”

(Di lunedì 8 febbraio 2021)Collectors è onorata direvs.Elite Exclusive Statue, ispirata alla loro epica battaglia dal manga! Dal manga del 2002, creato dal fumettista Norihiro Yagi:Collectors ha ufficialmenteto la sua prossima. La scultura rappresenterà l’epica battaglia tra. Lavs.Elite Exclusive sarà presentata ufficialmente nell’evento “Festival” che si terrà in Giappone i prossimi 20 e 21 Febbraio (per scoprire come seguirlo potete cliccare qui). Purtroppo ad ora abbiamo solo un piccolo teaser proveniente direttamente da ...

tuttoteKit : Figurama Collectors annuncia il primo Figurama Festival! #FiguramaCollectors #FiguramaFestival #tuttotek - ToyznT : Figurama annuncia con un teaser la statua di Claymore - AkibaGamers : Il prossimo 20 e 21 febbraio, la mecca degli #otaku #Akihabara ospiterà il #FiguramaFestival , evento interamente d…

La prima edizione delFESTIVAL EVENT IN AKIHABARA organizzato daCollectors avrà lo scopo di mostrare ai numerosi fan e appassionati le nuove licenze acquisite dall'azienda