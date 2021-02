Dare a tutti un reddito di base universale. Grillo rilancia la piattaforma GoodDollar. Per utilizzare la blockchain e le cryptovalute (Di lunedì 8 febbraio 2021) “GoodDollar è una moneta e un wallet digitale che consente di ricevere un reddito di base direttamente sul proprio telefono. Ne avevamo parlato più di un anno fa sul Blog”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook e sul blog (leggi l’articolo) il garante M5S, Beppe Grillo. “Ora il progetto non è più in fase sperimentale – aggiunge -, migliaia di utenti stanno ricevendo giornalmente i propri GoodDollar. Leggete e guardate il video di come funziona!”. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 8 febbraio 2021) “è una moneta e un wallet digitale che consente di ricevere undidirettamente sul proprio telefono. Ne avevamo parlato più di un anno fa sul Blog”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook e sul blog (leggi l’articolo) il garante M5S, Beppe. “Ora il progetto non è più in fase sperimentale – aggiunge -, migliaia di utenti stanno ricevendo giornalmente i propri. Leggete e guardate il video di come funziona!”. L'articolo LA NOTIZIA.

