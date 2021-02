Bergoglio nomina la prima donna con diritto di voto al Sinodo dei Vescovi | è una suora francese

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Città del Vaticano, 8 feb – Vaticano sempre più nelle spire del modernismo sotto il pontificato di: il Pontefice ha infattito, per lavolta nella storia, una) a ricoprire la carica di sottosegretario deldei. Non solo: suor Nathalie Becquart – è questo il nome dellata – avràdinell’organismo ecclesiale. Nathalie Becquart: unacondialdeiIlè un’assemblea permanente che ha lo scopo di aiutare il Pontefice nella guida della Chiesa. Da quando fu istituito da Papa Paolo VI nel 1965, avevano potuto votare ...

... scritto in occasione dellaa sottosegretario del Sinodo, si apprende che è nata in Francia ... farà storia e potrebbe riservare sorprese non minori dell'inizio del pontificato di...Con leiha nominato anche padre Luis Marín de San Martín , finora Assistente Generale dell'Ordine di S. Agostino, elevandolo allo stesso tempo alla Sede titolare di Suliana. 'Ladi ...Per la prima volta dalla sua istituzione, una donna avrà diritto di voto al Sinodo dei Vescovi, si tratta di suor Nathalie Becquart, religiosa saveriana francese nominata oggi sottosegretaria direttam ...Per la prima volta nella storia una donna parteciperà al Sinodo dei Vescovi con diritto di voto. Papa Francesco infatti ha nominato una donna tra i sottosegretari: si tratta di Suor Nathalie Becquart, ...