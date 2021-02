Benno Neumair: trovati gli scarponi di Peter (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il quotidiano Alto Adige riporta una notizia molto importante: trovati gli scarponi di Peter Neumair nel fiume Adige. Pare sia stato proprio il ritrovamento delle calzature a spingere gli inquirenti a propendere per l’abbassamento del fiume operato nei giorni scorsi. Dopo il corpo della madre, quindi, ecco adesso comparire le calzature del padre. Ormai, dunque, è certo: i corpi di Peter e Laura sono stati gettati entrambi nel fiume. Intanto dal carcere Benno Neumair dice di essere disperato. Alla notizia del ritrovamento del cadavere della mamma, riferisce il legale, Benno avrebbe detto in lacrime: “La mia mamma non c’è più”. Gli inquirenti continuano a battere sulla pista della sua colpevolezza. Soprattutto anche alla luce dei recenti ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il quotidiano Alto Adige riporta una notizia molto importante:glidinel fiume Adige. Pare sia stato proprio il ritrovamento delle calzature a spingere gli inquirenti a propendere per l’abbassamento del fiume operato nei giorni scorsi. Dopo il corpo della madre, quindi, ecco adesso comparire le calzature del padre. Ormai, dunque, è certo: i corpi die Laura sono stati gettati entrambi nel fiume. Intanto dal carceredice di essere disperato. Alla notizia del ritrovamento del cadavere della mamma, riferisce il legale,avrebbe detto in lacrime: “La mia mamma non c’è più”. Gli inquirenti continuano a battere sulla pista della sua colpevolezza. Soprattutto anche alla luce dei recenti ...

