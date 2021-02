Australian Open 2021: Tiafoe spazza via Travaglia in tre set (Di lunedì 8 febbraio 2021) Frances Tiafoe supera Stefano Travaglia nel primo turno degli Australian Open 2021. L’americano approda al secondo round imponendosi con il punteggio di 7-6(5) 6-2 6-2. Dopo un primo set dai mille andamenti, Tiafoe è riuscito agevolmente ad andare in fuga nei due parziali successivi. Il tennista del Maryland attende il vincente di Djokovic-Chardy. CRONACA – Parte bene Tiafoe, che tiene agevolmente il game d’apertura e brekka a zero nel secondo riuscendo ad essere da subito molto aggressivo (0-2). Steto prova a togliere ritmo all’americano con il back di rovescio e si procura subito due palle del contro-break che gli permettono di rimettersi subito in carreggiata (1-2). Dopo il cambio campo si presentano altre tre palle break per Tiafoe, Stefano le ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) Francessupera Stefanonel primo turno degli. L’americano approda al secondo round imponendosi con il punteggio di 7-6(5) 6-2 6-2. Dopo un primo set dai mille andamenti,è riuscito agevolmente ad andare in fuga nei due parziali successivi. Il tennista del Maryland attende il vincente di Djokovic-Chardy. CRONACA – Parte bene, che tiene agevolmente il game d’apertura e brekka a zero nel secondo riuscendo ad essere da subito molto aggressivo (0-2). Steto prova a togliere ritmo all’americano con il back di rovescio e si procura subito due palle del contro-break che gli permettono di rimettersi subito in carreggiata (1-2). Dopo il cambio campo si presentano altre tre palle break per, Stefano le ...

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Australianopen, tutto facile per #SerenaWilliams e #Osaka. #Thiem soffre nel 1° set ma avanza. #Wawrinka ok - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #AustralianOpen al via, #Giorgi ed #Errani avanti. Alle 10.15 #Sinner contro Shapovalov - veronesem : RT @CamilaGiorgi_it: ? Camila supera il primo turno degli @AustralianOpen (doppio 6/3 a Shvedova) e affronterà @iga_swiatek Gli highlight… - CamilaGiorgi_it : ? Camila supera il primo turno degli @AustralianOpen (doppio 6/3 a Shvedova) e affronterà @iga_swiatek Gli highli… - Ticinonline : Australian Open, Wawrinka avanza spedito -