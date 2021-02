Warner Bros. riceve le critiche dalla rete per aver brevettato il Nemesis System (Di domenica 7 febbraio 2021) Come vi avevamo riportato qualche giorno fa, Warner Bros. ha recentemente brevettato con successo il tanto acclamato Nemesis System, la feature principale dei due action-game della Terra di Mezzo, L'Ombra di Mordor/Ombra della Guerra. Tale sistema è stato acclamato dal pubblico e della critica in entrambe le sue iterazioni, tanto da desiderarne la sua applicazione in altri titoli non legati all'IP del Signore degli Anelli. Sfortunatamente, ciò non sarà più possibile, proprio perché Warner Bros., dopo anni di tentativi, è riuscita finalmente a brevettare il Nemesis System. Questo significa che nessuno, all'infuori di Warner Bros., potrà inserirlo nei propri giochi. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 7 febbraio 2021) Come vi avevamo riportato qualche giorno fa,. ha recentementecon successo il tanto acclamato, la feature principale dei due action-game della Terra di Mezzo, L'Ombra di Mordor/Ombra della Guerra. Tale sistema è stato acclamato dal pubblico e della critica in entrambe le sue iterazioni, tanto da desiderarne la sua applicazione in altri titoli non legati all'IP del Signore degli Anelli. Sfortunatamente, ciò non sarà più possibile, proprio perché., dopo anni di tentativi, è riuscita finalmente a brevettare il. Questo significa che nessuno, all'infuori di., potrà inserirlo nei propri giochi. Leggi altro...

