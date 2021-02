Tennis | Roger Federer | “Confido in un 2021 senza problemi fisici | ho ancora tanti sogni da realizzare”

Leggi su oasport

(Di domenica 7 febbraio 2021) Siamo ufficialmente ai nastri di partenza degli Australian Opene la line-up deiti presenti al primo torneo Major della stagione è al gran completo. Ci sono proprio tutti. Anzi no. Manca proprio il più amato di tutti:. Dopo la semifinale persa dodici mesi fa contro Novak Djokovic il fuoriclasse svizzero è stato più impegnato fuori dal campo, con due operazioni al ginocchio che lo hanno accompagnato nei lunghi mesi di stop causati dalla pandemia. Il vincitore di 20 titoli del Grande Slam ha preferito non rischiare e non forzare i tempi, declinando l’appuntamento di Melbourne. Una aspesantissima per il torneo australiano e per i milioni di tifosi in giro per il mondo, per un campione che, va ricordato, ad agosto spegnerà 40 candeline. Rivedremo King...