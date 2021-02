Selvaggia Lucarelli stronca il ‘Gf Vip 5’ dopo la squalifica di Alda D’Eusanio: “Cercano apposta lo scandalo e poi fingono di indignarsi” (Di domenica 7 febbraio 2021) E’ di ieri la notizia che Alda D’Eusanio è stata squalificata con effetto immediato dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip, e le motivazioni sono riconducibili a delle gravi accuse mosse dalla gieffina nei confronti del marito della cantante Laura Pausini, che a sua volta ha agito legalmente. dopo alcune ore a dire la sua è stata Selvaggia Lucarelli sul sito TPI soffermandosi in particolar modo sul fatto che gli episodi spiacevoli a cui abbiamo assistito durante questa edizione non sono incidenti di percorso ma scelte strategiche volte verso personaggi ignoranti: Il punto è che il problema non è il singolo episodio, il problema è endemico. La raffica di espulsioni, di episodi desolanti, di fatti squallidi a cui si è assistito quest’anno al Grande Fratello Vip – e non solo al ... Leggi su isaechia (Di domenica 7 febbraio 2021) E’ di ieri la notizia cheè statata con effetto immediato dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip, e le motivazioni sono riconducibili a delle gravi accuse mosse dalla gieffina nei confronti del marito della cantante Laura Pausini, che a sua volta ha agito legalmente.alcune ore a dire la sua è statasul sito TPI soffermandosi in particolar modo sul fatto che gli episodi spiacevoli a cui abbiamo assistito durante questa edizione non sono incidenti di percorso ma scelte strategiche volte verso personaggi ignoranti: Il punto è che il problema non è il singolo episodio, il problema è endemico. La raffica di espulsioni, di episodi desolanti, di fatti squallidi a cui si è assistito quest’anno al Grande Fratello Vip – e non solo al ...

