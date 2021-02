Scuole superiori: chi rientra in classe e chi torna alla Dad. Il rischio aumento contagi Covid permane (Di domenica 7 febbraio 2021) L'8 febbraio è il giorno del rientro a scuola per circa 240mila studenti siciliani delle superiori. Nel frattempo Abruzzo e l'Alto Adige tornano alle lezioni da remoto. Anief chiede sicurezza. Crisanti ribadisce l'aumento della circolazione del virus con le Scuole aperte. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 7 febbraio 2021) L'8 febbraio è il giorno del rientro a scuola per circa 240mila studenti siciliani delle. Nel frattempo Abruzzo e l'Alto Adigeno alle lezioni da remoto. Anief chiede sicurezza. Crisanti ribadisce l'della circolazione del virus con leaperte. L'articolo .

