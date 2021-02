Omicidio Carsetti | il figlio di un’amica di Rosina | “Una volta Arianna l’ha spinta”

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 7 febbraio 2021) Ildi una delle migliori amiche diaveva recentemente riferito a stampa ed inquirenti dei rapporti burrascosi in casa. “Unamia madre mi raccontò chele aveva detto chel’avevae si era fatta male a un braccio. Quando ha ricevuto la notizia della sua morte mi disse ‘menno ammazzata’. Se parlava di loro? Non lo so a chi si riferisse“. Sono queste le parole deldell’amica di, che racconta di rapporti tesi in casa Orazi.dormiva sul divano, mangiava da sola, conduceva dentro la sua stessa casa una vita parallela e solitaria rispetto a quella del resto dei suoi famigliari. Certamente, quella diè ...