LIVE Etoile de Bessèges, ultima tappa in DIRETTA: prova maiuscola di Ethan Hayter, è il momento di Nibali e Bettiol! (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PERCORSO E I FAVORITI DELLA tappa DI OGGI 14:53 geraint Thomas ha solo 2” da recuperare all’intermedio. 14:52 Ethan Hayter ha fatto qualcosa di impressionante nell’ultimo tratto. 14.50 Si inserisce in seconda posizione Lukas Postlberger, che perde più di 30 secondi negli ultimi tre chilometri. 15’49 per l’austriaco, che accusa 27 secondi di ritardo. 14:49 Miglior tempo all’intermedio per Lukas Postlberger, vediamo se l’austriaco riuscirà a difendersi nel finale. 14:48 Fa meglio di lui Egan Arley Bernal Gomez, ottavo a 48 secondi il vicitore del Tour de France 2019. 14:45 Estremamente attardato Mads Pedersen, il danese è solo ventiquattresimo al traguardo. 14:43 Bauke Mollema ha perso la bellezza di 31 secondi negli ultimi 3km, ma è comunque riuscito a ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PERCORSO E I FAVORITI DELLADI OGGI 14:53 geraint Thomas ha solo 2” da recuperare all’intermedio. 14:52ha fatto qualcosa di impressionante nell’ultimo tratto. 14.50 Si inserisce in seconda posizione Lukas Postlberger, che perde più di 30 secondi negli ultimi tre chilometri. 15’49 per l’austriaco, che accusa 27 secondi di ritardo. 14:49 Miglior tempo all’intermedio per Lukas Postlberger, vediamo se l’austriaco riuscirà a difendersi nel finale. 14:48 Fa meglio di lui Egan Arley Bernal Gomez, ottavo a 48 secondi il vicitore del Tour de France 2019. 14:45 Estremamente attardato Mads Pedersen, il danese è solo ventiquattresimo al traguardo. 14:43 Bauke Mollema ha perso la bellezza di 31 secondi negli ultimi 3km, ma è comunque riuscito a ...

infoitsport : LIVE Etoile de Bessèges, ultima tappa in DIRETTA: Filippo Ganna all'assalto nella cronometro! - zazoomblog : LIVE Etoile de Bessèges ultima tappa in DIRETTA: Filippo Ganna all’assalto nella cronometro! - #Etoile #Bessèges… - zazoomblog : LIVE Etoile de Bessèges quarta tappa in DIRETTA: percorsi quasi 60 chilometri sempre due minuti per Ganna e soci -… - zazoomblog : LIVE Etoile de Bessèges quarta tappa in DIRETTA: se ne vanno in tre c’è anche Filippo Ganna - #Etoile #Bessèges… - infoitsport : LIVE Etoile de Bessèges, quarta tappa in DIRETTA: percorso mosso, si muove Vincenzo Nibali? -