L’appello di Giorgia Meloni | “Bisogna riaprire le palestre”

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, con tutta probabilità l'unico partito che non farà parte della maggioranza del governo Draghi, ha lanciato un appello in cui chiede la riapertura delle palestre chiuse ormai dal 24 ottobre: "E' necessario consentire alle palestre, ormai chiuse dal 24 ottobre scorso, di ripartire in sicurezza, iniziando con la ripresa delle lezioni individuali e delle attività non aerobiche. Il tutto ovviamente nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza. Il settore è ormai allo stremo e migliaia di piccoli imprenditori sono sull'orlo del fallimento, moltissimi lavoratori hanno perso il posto di lavoro e moltissime persone hanno perso i benefici di svolgere attività fisica. Anche questa è una priorità, finora dimenticata. Speriamo che finita la fase dei giochi di palazzo il nuovo Governo ..."

